Вместимость в местах общепита в Петербурге возросла на 22%

Большая часть летних веранд в городе сосредоточена на Невском проспекте, улицах Некрасова и Рубинштейна, а также в крупных коммерческих общественных пространствах с внутренними дворами.

К началу лета на основных гастрономических магистралях Петербурга и в общественных пространствах начали работать 184 веранды на 4600 посадочных мест. Открытие уличных зон позволило предприятиям общественного питания увеличить свою вместимость в среднем на 22%. Такие данные приводят аналитики NF Group.

Большая часть летних веранд в городе сосредоточена на Невском проспекте, улицах Некрасова и Рубинштейна, а также в крупных коммерческих общественных пространствах с внутренними дворами. На июнь текущего года в этих локациях работает 341 заведение общепита на 21 200 посадочных мест. Летние веранды есть у 54% этих точек.

Максимальный прирост площади за счёт веранд отмечается у кофеен (+26%). Эксперты связывают это с их относительно небольшой вместимостью (в среднем 34 посадочных места). Наименьший показатель по приросту площади у пекарен и столовых (+7–8%). Специалисты объясняют это малочисленностью веранд у таких заведений в целом.

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