Влажная новость: пассажирка рейса Анталья - Москва сушила трусы прямо в самолете

В самолете нескромная пассажирка решила высушить трусы у всех на виду с помощью штатного вентилятора.

Читетели Piter.tv поделились "пикантным" видео с борта самолета, который совершал рейс "Анталья - Москва". В день всех влюбленных очевидец снял видеозапись, как пассажирка самолета около 20 минут старательно сушила трусы штатным вентилятором в верхней панели самолета авиакомпании "Уральские авиалинии".

По словам свидетеля происходящего, все пассажиры смотрели с удивлением и недоумением на действо женщины, но никто не решился возразить или сделать замечание даме.

На кадрах ролика видно, как женщина расправляет трусы, чтобы они тщательно просушились. Однако не понятно кому пренадлежит нижнее белье: ребенку или странной женщине.

Видео: Piter.tv