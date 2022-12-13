Власти Петербурга поздравили Валерия Гергиева с юбилеем

Глава Северной столицы уверен, что знаменитые благотворительные концерты дирижера войдут в историю.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский поздравили главного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева с юбилеем. Художественному руководителю театра исполнилось 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти Петербурга отметили, что горожане относят артиста к самым известным людям современности. Его считают великим музыкантом. Глава Северной столицы уверен, что знаменитые благотворительные концерты дирижера войдут в историю.

Беглов и Бельский также подчеркнули, что для россиян Валерий Гергиев стал примером глубокой верности родине и русской культуре. Они поблагодарили его за преданность.

Валерию Гергиеву пожелали новых побед, здоровья и радости.

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" откроется выставка "1943. Освобождение. День за днем".

Фото: ВКонтакте / Валерий Гергиев