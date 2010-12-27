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Власти Петербурга будут тщательнее контролировать качество строймателиалов
Сегодня, 11:57
0
TretyakovaS
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Власти Петербурга будут тщательнее контролировать качество строймателиалов

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На внедрение новой системы качества потребуется 10-12 месяцев.

Смольный планирует усилить контроль качества оборудования, материалов и технологий, используемых при строительстве. Об этом сообщает телеканал "Санк-Петербург".

В обсуждении приняли участие представители КРТИ, Дирекции транспортного строительства, петербургского метрополитена, Фонда капремонта и реконструкции. По их словам, новая система будет внедрена на предприятиях города. Срок может составить 10-12 месяцев.

Обсуждение этой темы продолжится в ноябре этого года на Международном инновационном форуме. Вице-губернатор Петербурга к началу сессии поручил выпустить сборник "Система управления качеством в Санкт-Петербурге", в котором будут изложены стандарты и главные требования. 

Теги: власти петербурга будут тщательнее контролировать качество , новости петербурга , новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

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