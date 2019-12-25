Сделка была обусловлена ситуацией с пандемией коронавируса.

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на первого вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Сообщается, что власти столицы купили ООО "Компания инновационных технологий". Её доля на рынке медицинский масок в России достигает одной трети. Сейчас она производит более миллиона масок в сутки. В течение года их производство увеличится до двух миллионов. Всего потребность масок в России — четыре миллиона штук в сутки.

Вице-мэр Ефимов объяснил, что сделка была обусловлена ситуацией с пандемией коронавируса. Москве нужно производство масок, что бы преодолеть их дефицит на рынке.

Ранее в Москве за сутки выздоровели 1 235 человек с коронавирусом.