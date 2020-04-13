Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин против COVID-19

Россия заключила контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объёме свыше 800 млн доз в год. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
По словам главы государства, РФ активно продвигает локализацию производства отечественных препаратов за рубежом на основе передачи технологий. Путин также сообщил, что в России разработаны четыре вакцины, каждая из которых эффективна и безопасна для людей.
Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире
Владимир Путин
Видео: kremlin.ru
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