Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин против COVID-19

Президент рассказал о зключенных котнрактах с зарубежными компаниями на производство вакцин.

Россия заключила контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объёме свыше 800 млн доз в год. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам главы государства, РФ активно продвигает локализацию производства отечественных препаратов за рубежом на основе передачи технологий. Путин также сообщил, что в России разработаны четыре вакцины, каждая из которых эффективна и безопасна для людей.

Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире

Владимир Путин

Видео: kremlin.ru