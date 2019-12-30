Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Из аэропорта города Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии и проехал по улицам Дамаска. На месте он встретила президент Сирии Башара Асада, с которым выслушал доклады о положении дел в различных регионах страны.
По словам Пескова, президент РФ сообщил Асаду о том, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни. Его коллега поблагодарил главу РФ за визит и и помощь в борьбе с терроризмом.
Видео: YouTube / Associated Press
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