Лидеры государств обсудили ситуацию в стране.

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Из аэропорта города Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии и проехал по улицам Дамаска. На месте он встретила президент Сирии Башара Асада, с которым выслушал доклады о положении дел в различных регионах страны.

По словам Пескова, президент РФ сообщил Асаду о том, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни. Его коллега поблагодарил главу РФ за визит и и помощь в борьбе с терроризмом.

Видео: YouTube / Associated Press