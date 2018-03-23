Владимир Путин записал обращение к россиянам: что сказал президент?

На сайте Kremlin.ru появилось обращение президента РФ Владимира Путина к населению страны по итогам президентских выборов 2018 года.

Владимир Путин записал видеообращение к россиянам в день, когда ЦИК РФ опубликовал окончательные результаты президентских выборов. Запись появилась в 13 часов дня на сайте Kremlin.ru. Канал Piter.TV предлагает расшифровку ключевых моментов обращения президента к населению.

Обращение Владимира Путина к россиянам: о результатах выборов

В начале обращения президент РФ поблагодарил граждан за активную общественную позицию и поддержку его кандидатуры. Владимир Путин напомнил, что 18 марта на выборы пришли 56 430 712 человек. Из них 76.69% поддержали действующего президента. Это самый высокий результат для кандидата в новейшей истории России.

18 марта, сразу после объявления результатов, я выступил на митинге на Манежной площади и в своем избирательном штабе. Поблагодарил своих сторонников, всех, кто участвовал в выборах. В эту ночь это было своевременно и необходимо. Но, учитывая ту беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, считаю, что слов, сказанных в центре Москвы, недостаточно. Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам. Владимир Путин, президент РФ

Обращение Владимира Путина: о проблемах и их решении

Примерно треть видео была посвящена проблемам, с которыми сталкиваются россияне в повседневной жизни. Новоизбранный президент пообещал не забывать о своих предвыборных лозунгах. В числе ключевых проблем Путин назвал снижение доходов, уровень здравоохранения и ЖКХ.

Хорошо знаю о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов. О недостатках в медицине, ЖКХ и других сферах. Вижу в вашем высоком доверии надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, что уже сделана. И с теми результатами, что уже достигнуты. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. Я понимаю свою ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем я говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано. Конечно, мне очень хочется, чтобы те проблемы, которые ставили граждане были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это был бы лишь жест, рассчитынный на сиюминутный эффект. А нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые принесут устойчивый результат и сегодня, и в перспективе. Владимир Путин, президент РФ

В ближайшие 6 лет перед Россией стоит цель создавать рабочие места и наращивать эффективность экономики. Повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности.

Мы должны развивать инфраструктуру и социальные отрасли - образование, здравоохранение. Развивать экологически и жилищные проблемы. Обновлять, благоустраивать наши города и поселки. Все это - на базе мощного технологического рывка. Мы будем действовать открыто. Обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Объяснять, почему мы поступаем так, а не иначе. Наша повестка будет носить консолидирующий характер. Она должна объединить всех. Владимир Путин, президент РФ

Обращение Владимира Путина: об оппозиции и критике

В финале обращения глава государства призвал разные общественные и политические силы страны работать с единой целью.

Хотел бы обратиться ко всем общественным и политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, чтобы критиковать действующую власть. И слева. и справа. Критика, споры, дискуссии - важны. Но в них не должно быть места безответственному популизму. Главными ориентирами для всех должны служить национальные интересы и благополучие людей. Я обращаюсь к тем гражданам, которые голосовали за других кандидатов. С уважением отношусь к вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны. У нас одна общая забота: судьба России и ее процветания. Ответственность, общее понимание цели, устремление миллионов граждан мы должны воплотить в общее развитие России, мощное движение вперед. Владимир Путин, президент РФ

Посмотреть обращение Владимира Путина целиком можно на сайте Kremlin.ru.