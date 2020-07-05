Владимир Путин назвал недостаток советской Конституции

Он заявил, что "ленинский тезис" о праве выхода республик из состава СССР стал "миной замедленного действия"

Об этом он заявил в интервью в рамках программы "Москва. Кремль. Путин". Президент напомнил, что данная норма повторялась в советских конституциях 1924, 1936 и 1977 года, и заявил о необходимости не допускать "подобных вещей".

Президент выразил уверенность, что внесение поправок в основной закон является правильным шагом. Оно укрепит государственность и создаст условия для развития страны на долгое время.

Напомним, 3 июля ЦИК РФ утвердил результаты всенародного голосования по внесению изменений в действующую Конституцию РФ. Согласно документу, поправки поддержали 77,92% россиян, 21,27% участников голосования выступили против изменений. Явка составила 67,97%.

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