Владимир Кириллов: детскую школу балета Бориса Эйфмана сдадут в декабре

Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о продвижении строительства танцевального центра для детей.

Вице-губернатор Северной столицы рассказал "Петербургскому дневнику" о сроках ввода в эксплуатацию нового танцевального комплекса для детей, создаваемого при театре Бориса Эйфмана. Как отмечает политик, руководитель и его коллектив поражают чиновника настойчивостью и энергией в работе над данным проектом. Балетмейстер лично находится на связи с Правительством Петербурга по всем вопросам, касающимся строительства объекта.

А недавно на этой стройке побывал и губернатор. Мы посмотрели – великолепный детский театр получается! рассказывает спикер

Согласно документации, строительство школы проходит по Введенской улице. Там будет возведена академия с театральным залом, учебными классами и техническими помещениями: репетиционными, кабинетами, костюмерными и другим. Примечательно, что все пространства будут располагаться в едином комплексе.

Отметим, что зал будет рассчитан на 450 мест. на данный момент власти города решают проблемы близкого расположения проезжей части от входа в заведение. Над решением ситуации думают специалисты профильного Комитета и районной администрации. Сдача объекта запланирована на конец 2018 года.

Фото: Piter.tv