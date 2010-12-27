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В Петербурге владелец банка жестоко избил сыщика во время обыска
Сегодня, 10:29
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Shdaria
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В Петербурге владелец банка жестоко избил сыщика во время обыска

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В отношении владельца петербургского банко заведено уголовное дело. Избитый следователь получил черепно-мозговую травму.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владельца банка "Гефест" Вячеслава Ананских, после избиения сотрудника-оперативной группы во время обыска. В настоящее время ведется расследование по статьям "Применение насилия и оскорбление представителя власти".

По данным Следственного Комитета, 9 ноября по месту проживания главы банка был проведен обыск в рамках уголовного дела о незаконной деятельности в банке.

В ведомстве сообщается, что вячеслав Ананских на протяжении всего следственного мероприятия нецензурно выражался в адрес оперативных сотрудников и следователя. Кроме того, она угрожал, что они будут уволены. Однако обвиняемый не ограничился слвами и избил одного из сыщиков. В результате, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

 

 

 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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