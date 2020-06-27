Вкладчики изменили сберегательную тактику

Россияне стали активнее пользоваться другим банковским предложением.

Росийские вкладчики стали отдавать предпочтения накопительным счетам, вместо процентных вкладов. Об этом сообщили на официальном сайте Банка России.

Эксперты объясняют это тем, что счета дают возможность свободного распоряжения внесенными деньгами и получения процентного дохода на остаток средств на счете.

Отмечается, что общий урон по сектор рублевых вкладов на длительный срок в мае сократился на более чем 150 млрд руб. Больше всего потеря Сбербанк (123 млрд руб.), ВТБ (17 млрд руб.) и Альфа-банк (9 млрд руб).

Видео: YouTube / GarageBiz