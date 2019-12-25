Визовые центры Евросоюза возобновили работу в Петербурге

Сейчас визовые центры принимают документы только для определенных категорий лиц и возвращают паспорта.

Визовые центры нескольких стран Евросоюза возобновили работу в Петербурге. В их числе центры Греции, Польши, Нидерландов, Франции, Дании, Литвы, Мальты, и Норвегии. Об этом сообщила пресс-служба оператора VFS Global.

Сейчас визовые центры принимают документы только для определенных категорий лиц и возвращают паспорта для Мальты, Франции, Греции, Литвы, Нидерландов Ирландии, Норвегии, Польши. В визовых центрах Швеции и Финляндии будут только возвращать паспорта.

Визовые центры работают на Большой Разночинной, 16 и Стремянной улице, 21/5. Обратиться туда можно в понедельник, вторник и среду с 10:00 до 14:00. В визовом центре Франции режим работы с 9:00 до 14:00. Всем посетителям советуют заранее записываться на сайте, чтобы не создавать скоплений, также на входе будут измерять температуру тела.

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