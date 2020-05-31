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Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка

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О желании вернуться домой заявили более 2 тыс. граждан РФ.

В субботу, 30 мая, пожелавших вернуться на родину россиян рейсом "Аэрофлота" вывезли из Нью-Йорка в Москву. В дальнейшем из столицы пассажиры вылетели в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск.

В генконсульства РФ сообщили, что из США вылетели 322 российских гражданина. 

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что о желании вернуться домой заявили более 2 тыс. россиян, находящихся на территории США. В апреле и мае из Нью-Йорка было осуществлено в общей сложности пять вылетов, из Лос-Анджелеса граждан России вывозили один раз.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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