Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутат обратился с заявлением в полицию.

Депутата Государственной думы Виталия Милонова избили на одной из спецстоянок в Кировском районе. Об этом сообщают городские СМИ.

Как стало известно, инцидент случился вечером 13 апреля на стоянке для хранения задержанных транспортных средств у дома 20 по дороге на Турухтанные острова. Дупутат приехал на стоянку, чтобы помочь другу забрать машину. Между ним и администратором возник словечсный конфликт, который перерос в драку. Известно, что в ходе ссоры Милонов получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. По словам сотрудников администрации, чиновника никто не бил - его якобы случайно прищемило дверью.

Милонов обратился с заявлением в полицию.

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Фото: Twitter/Виталий Милонов