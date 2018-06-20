Депутата Виталия Милонова избили в Петербурге

Депутата Государственной думы Виталия Милонова избили на одной из спецстоянок в Кировском районе. Об этом сообщают городские СМИ.
Как стало известно, инцидент случился вечером 13 апреля на стоянке для хранения задержанных транспортных средств у дома 20 по дороге на Турухтанные острова. Дупутат приехал на стоянку, чтобы помочь другу забрать машину. Между ним и администратором возник словечсный конфликт, который перерос в драку. Известно, что в ходе ссоры Милонов получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. По словам сотрудников администрации, чиновника никто не бил - его якобы случайно прищемило дверью.
Милонов обратился с заявлением в полицию.
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Фото: Twitter/Виталий Милонов
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Давно пора. Чтоб не щегояли Сим депутатством. Слуги сраные
Жаль, что не добили.
За что боролся,на то и напоролся!!! выборы-выборы,депутаты - ..доры!
шариковы эти охранники из очистки наверное и менты с эвакуаторщиками такие же море по колено вот и получат пиз-лей и поделом
какой бы милонов не был он государев слуга и слуга народа надо примерно наказать оборзевших охранников по полной программе
Аноним,
Чепушило этот твой слуга народа, а охранников надо наградить.
Наверное думал, что на стоянке работают люди его любимой ориентации, а оказались мужики...
Так и надо единоросу и стороннику пенсионной реформы.
Чаще бы их били, возможно, порядку было бы больше, а антинародных законов меньше
Аноним,
согласна на 200 процентов!!!! его мерзкая рожа давно напрвшивалась на кулак!!!!!
Аноним,
что не поганее предложение- то от милонова; ему не прищемить надо было, а оторвать!!!!
Мерзопакостный мужик!!!
Людей бить нельзя.А депутату Шипиловой В.А. бить можно?