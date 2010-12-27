Виталик Кондраков: путь от Сланцев до "Танцев"

Piter.tv продолжает публиковать цикл материалов про известных петербургских артистов. Четвертым героем рубрики стал Виталий Кондраков.

Творческий псевдоним петербургского ведущего Виталика Кондракова - Madstyle. Mad по-английски — значит "сумасшедший". Он и вправду немного с "сумашедшинкой": ярко двигается, безумно одевается, делает всякий "треш" на сцене. Наш корреспондент решил узнать о жизни героя с самого начала.

- Ты из Питера?

В.К.: Я родился в Краснодарском крае, город Кропоткин. Ой, нет, стоп. Не там. Я родился в Ростовской области, город Новошахтинск. Или... Нет, стоп.... Я забыл, где точно. У меня мама оттуда, а папа оттуда...И я в одном из этих мест родился. Чтобы поточнее сказать - это надо в свидетельство о рождении лезть.

- Как человек может не помнить, где он родился?

В.К.: У меня особого рода память. Я помню многие танцы. Я могу по видеоролику выучить любой танец и научить ему других людей. А остальное могу и забыть.

- Это ты с детства этому научился?

В.К.: Там, где я провел детство, не было хороших танцев. Это - город Сланцы Ленинградской области. Не хочу никого обидеть, но тогда это был достаточно угрюмый город: мордобой, пьянство, безработица. Помню, что все время дрался.

- Такая жизнь обычно закаляет...

В.К.: Кого как. Недавно встретил одного "авторитета", именем которого были расписаны все подворотни и который считался там самым "крутым". Сейчас он копается в помойке. Со мной могло бы случиться то же, но я сознательно строил свою жизнь по-другому.

- Ты хулиганил?

В.К.: В целом, я был послушным ребенком. Но не обходилось и без приключений. Моя мама подрабатывала в тире, и дома у нас лежали патроны. Однажды я украл эти патроны и раздал пацанам. Мы кидали их в костер и смотрели, как они взрываются. Никого не убило, но я от мамы получил...

- Кто твои родители?

В.К.: Папа у меня инженер, архитектор. Любит путешествовать. Когда ему ни позвоню — он все время в пути. Мама всю жизнь проработала на цементном заводе в Сланцах.

- Как ты поехал поступать в Питер, если у тебя, наверняка, были одни "двойки" и "тройки" в такой провинции?

В.К.: Я что, произвожу впечатление идиота? Я хорошо учился в школе. У меня всегда были "четверки" и "пятерки". Я без экзаменов поступил в Горный университет (тогда ЕГЭ еще не было). Должен был стать "специалистом по городскому кадастру". Мне понравилось название этой профессии, хотя я не знал, чем конкретно занимаются эти люди. Очень хорошо учился в Горном, все у меня списывали. Если я брал в руки учебник, то изучал его старательно. Но на 3 курсе у меня была операция на ногах, я простудился, не смог попасть на экзамены и был отчислен. Но я не расстроился. У меня в то время уже были гастроли. Мы с приятелями были нарасхват на подтанцовку у "звезд".

- А если в хронологической последовательности?

В.К.: Я танцевал в клубах, меня заметили, пригласили в танцевальную школу, я стал там преподавать, открыл школу танцев. Стал организовывать, вести шоу - так стал шоуменом. Было много всего интересного.

- Как ты попал в танцевальные шоу?

В.К.: Однажды танцор заболел. И попросил меня выступить вместо него. Я вышел на сцену, всем понравилось, я остался.

- У людей из клубной среды далеко не всегда хорошо складывается личная жизнь. И всему виной их распутство...

В.К.: Когда я был не женат, то вел блокноты, в которые записывал всех девушек, с которыми проводил время. Счет шел на сотни. Но сейчас остепенился, стал семейным человеком. Моя жена - бывшая модель, участвовала в шоу "Топ-модель по-русски", сейчас работает в строительной компании. Нашему сыну 4 года, его зовут Май - в честь того летнего месяца, в котором он родился.

- С тех пор, как ты изменился, у тебя нет недостатков?

В.К.: Я социопат, если это можно считать недостатком. Это связано с работой в клубах. Приходится много общаться с очень пьяными людьми, которые хотят, чтобы все было так, как они хотят. Но они при этом сами не знают, чего хотят... В общем, легко возненавидеть людей в такой ситуации. И еще из недостатков - не умею рано вставать, просыпаться. Из-за этого не пошел преподавать хореографию в Университет культуры. Из-за этого не снялся в клипе группы "Ленинград", куда очень звали...

- Говорят, ты все время что-то снимаешь на свой телефон...

В.К.: Вчера видео, которое я снимал, выложили в инстаграм - и оно собрало полтора миллиона просмотров: девушка танцует на барной стойке со сломанными каблуками.

- Ты просто чувствуешь, что будет популярно?

В.К.: Я не один. Мы с друзьями объединились в команду "Хэйтеры" — туда входят Тим Вокс, Макс Фреш, Игорь Чехов. Мы снимаем сериалы, пранки, скетчи. Сейчас придумали новые проекты. Например, "Гусарские баллады" — комментируем ролики из клубов. Или "Навали в ухо" - передача, где приходит "звезда", садится в будку, и идет подсчет, сколько раз "звезда" посмеялась раз.

- Ты рисковый человек? Наверное, любишь ездить на машине с большой скоростью?

В.К.: У меня машинофобия. Я дважды попадал в аварию. В первый раз - на велосипеде, столкнулся с мотоциклистом. Во второй раз - ехал с ребятами на мотоцикле, который перевернулся, пролетел несколько метров. С тех пор за руль не сажусь.

- Что такое для тебя успех?

В.К.: Когда-то в молодости я клеил афиши на стены и получал за это по рублю за афишу. И еще меня за это пускали в клуб бесплатно. И для меня это был успех.Теперь я преподаю танец медийным персонам, могу сделать флешмоб, танец, срежиссировать, провести любое мероприятие, конферанс. И получить за это чуть больше, чем один рубль. Но еще приятнее, когда мои ученики, которые уже открыли свои школы танцев, встречают меня и благодарят. Это еще дороже, чем деньги. А моя самая большая любовь — это сын Май. Он меня больше всего радует. Ради него и живу.

Справка:

Виталий Кондраков, 38 лет.

Работает ведущим с 2004 года, параллельно преподает танцы, в том числе "звездам". Снимался в передачах на каналах: Россия, Fashion-TV, Рен-тв, ОРТ, СТС, ТНТ, 5 канал, МУЗ-ТВ, MTV, ДТВ(Перец), PIK-TV, МИР.РФ. Снимался в множестве клипов и сериалов. С 2001 года работает сертифицированным судьёй в разных видах танца, а также в фигурном катании, КВН, юмористических проектах, кастингах на различные телепроекты. Участвовал в выступлениях групп: "Т9", "Краски", "Акула", "Демо". Танцует хип-хоп и все современные направления. Постоянно ведет вечеринки в клубе "Небар", мероприятия, праздники по России и за рубежом.

Виталик ведет шоу в ночных клубах и участвовал в таких телевизионных проектах, как "Танцы без правил", "Смех без правил", "Такси", "Спокойной ночи, мужики", "Безумно красивые", "Формула танца", "День Ангела", ""Укротители звука", "Зарядка на 5 канале". В мае 2018 г. стал лучшим клубным ведущим 2018 г. в СПб по версии Russian Event Awards.

Родион Чепалов

Фото и видео: социальные сети