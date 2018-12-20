Виталий Петров рассказал о первом дне соревнований ралли "Карелия"

Пилот SMP Racing Виталий Петров в первый день соревнования ралли "Карелия" стал шестым в абсолютном зачете.

Пилот SMP Racing Виталий Петров стал шестым в абсолютном зачете ралли "Карелия" в первый день соревнования. Суммарное время после прохождения четырех спецучастков составило 16 минут 28,8 секунды. Об этом сообщает SMP.

В качестве штурмана Петрова выступает опытный спортсмен Дмитрий Яковченко. Дуэт едет на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9, который подготовила PRO-Sport Rally известного раллийного гонщика Андрея Жигунова.

Маршрут первого дня ралли включал в себя два скоростных участка, которые экипажам надо было преодолеть дважды. Первые два допа дуэт Петрова / Яковченко проехал за 8:17.3, два последующих – за 8:11.5 и улучшил результат на 6 секунд.

Также в ралли "Карелия" участвовали обладатели Кубка мира по ралли-рейдам – Владимир Васильев и Константин Жильцов. В первый день ралли в абсолютном зачете экипаж занял восьмое место со временем 17:16.5.

Фото: SMP