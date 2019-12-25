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Выставка "В круге Дягилевом. Пересечение судеб".
Сегодня, 12:00
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smirenny

Выставка "В круге Дягилевом. Пересечение судеб".

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Выставка проходит в Музее музыки.

В Северную столицу привезли живописные, графические и фотоработы из ведущих музеев России и Европы. Многих из них привезли в Россию впервые. В комитете по культуре отметили, что горожане и гости Петербурга увидят портреты деятелей театра, музыки, балета первой трети XX века, вышедшие из-под кисти Ильи Репина, Александра Бенуа, Пабло Пикассо и других.

Выставка пройдет в рамках XI Международного фестиваля искусств "Дягилев. P.S." до 12 февраля 2021 года.

Цена: вход в музей 70–200 рублей, для детей до 7 лет вход свободный

Где: Набережная реки Фонтанки, 34

Фото: Википедия

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