Выставка «Три века под водой»

Русское географическое общество выставит личные вещи европейцев, поднятые со дна Финского залива.

В Большом зале штаб-квартиры Русского географического общества состоится выставка “Контрабанда. Три века под водой”.

Специалисты Центра подводных исследований обнаружили на дне Финского залива затонувшее судно конца XVII века. Находка оказалась немецким кораблем “Архангелом Рафаилом”, который пропал в 1724 году вместе с контрабандным грузом на борту.

Спустя триста лет экспертам удалось поднять затонувшие “сокровища” на свет и продемонстрировать их широкой публике. Многие артефакты подверглись реставрационным работам.

Экспозиция включает в себя посуду, инструменты и личные вещи членов экипажа. Вход на выставку свободный. Музей работает с 11 часов до 18.30. Во время проведения мероприятий в Лектории, доступ к артефактам будет закрыт.

Фото: ЦПИ РГО