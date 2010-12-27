Выставка "Страсть Ренуара"

Натюрморты, пейзажи, портреты известного французского импрессиониста.

Посетителей выставки ждет путешествие в мир картин французского художника-имппрессиониста конца XIX-начала XX века Огюста Ренуара. Он часто бывал на пленэре, а также восхищался красотой женщин, которые являлись для него воплощение красоты и гармонии, поэтому именно это он и отразил в своем творчестве.

Все репродукции картин сопровождаются описанием сюжетов и историей создания холста. Приятным бонусом для посетителей станет бесплатная экскурсия, прийти на которую можно при предварительной регистрации.

Выставка продлится до 29 сентября.

Место: ЛОФТ проект "Этажи" (Лиговский проспект, 74)

Цена: 200 рублей

Фото: vk.com/renoir_spb