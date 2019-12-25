Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо" будет доступна 5 ноября в музее "АртДинамикс". Экспозиция заработает с 12:00 до 22:00. Для посетителей старше 12 лет.

Организаторы выставки предлагают жителям и гостям Петербурга посмотреть на аллегористические портреты художника XVI века. Работы представят в мультимедийном формате – так, создастся эффект присутствия. Джузеппе Арчимбольдо – художник эпохи Возрождения, он стал известен во всем мире благодаря необычным портретам. Автор мастерски использовал технику визуальной иллюзии. Отмечается, что каждая картина – проеционно-анимационное представление из взаимодействующих предметов, они становятся единой композицией. Фото: artdynamics.ru