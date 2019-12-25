Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо"

Организаторы выставки предлагают жителям и гостям Петербурга посмотреть на аллегористические портреты художника XVI века. Работы представят в мультимедийном формате – так, создастся эффект присутствия.
Джузеппе Арчимбольдо – художник эпохи Возрождения, он стал известен во всем мире благодаря необычным портретам. Автор мастерски использовал технику визуальной иллюзии.
Отмечается, что каждая картина – проеционно-анимационное представление из взаимодействующих предметов, они становятся единой композицией.
Фото: artdynamics.ru
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