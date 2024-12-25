  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Выставка "Рождество" в Анненкирхе
Сегодня, 16:00
306
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Выставка "Рождество" в Анненкирхе

0 0

Выставка "Рождество" будет доступна 6 января в Анненкирхе. Возрастное ограничение: 6+.

На выставке "Рождество" в Анненкирхе петербуржцев и гостей города ожидают эффектные инсталляции арт-группы "Зерно", картины художницы Ксении Дроновой, а также благотворительные проекты и рождественское настроение. 

Посетители увидят лес подвесных елей, шатер волхвов, северное сияние, крылья ангелов. Кроме того, можно будет нарисовать своего ангела, написать письмо Богу и исполнить чье-то желание – поучаствовать в акциях "Доброелка" и "Волхвотрон". 

График работы выставки: понедельник – 16:00-22:00, вторник-четверг – 10:00-18:00, пятница-суббота – 10:00-17:30, воскресенье – 14:00-22:00. 

Фото: zernoart.ru 

Теги: анненкирхе, выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии