Выставка "Революции Искусства"

В Музее нонконформистского искусства развернутся “Революции Искусства”

14 октября в 17:00 в Музее нонконформистского искусства откроется международный фестиваль “Искусство Революции / Революции Искусства: Петроград, Ленинград, Петербург”. Масштабная экспозиция, приуроченная к 100-летию Красного Октября, развернётся сразу на нескольких выставочных площадках и будет сопровождаться образовательной программой, перформансами и концертами.

“Если я не могу танцевать, то я не хочу принимать участие в вашей революции” —объявляет политическая активистка и писательница Эмма Гольдман. Время, которое Революция и Искусство провели вместе, сближаясь и выстраивая сложные взаимоотношения, не было потрачено зря. Они обменивались, обогащали друг друга и чувствовали непреодолимое притяжение. К столетнему юбилею Октябрьской революции Музей нонконформистского искусства подготовил для посетителей специальную программу.

В большом зале откроется масштабный проект “Роман с Революцией”, подготовленный кураторами Анастасией Пацей (RU) и Франком Мотцем (DE) в рамках сотрудничества Музея нонконформистского искусства и галереи “ACC Galerie Weimar” (Веймар, Германия).

Какова обратная сторона революции, и что остаётся, когда “роман” окончен? Как менялся механизм революции на протяжении 100 лет после Великой Октябрьской Революции? Чему учится человечество из революций прошлого? Возможны ли мирные революции, как, например, падение Берлинской стены в 1989 г.? Какова роль искусства, которое сопровождает революционные движения по всему миру?

К этим и многим другим вопросам обращаются участники выставки “Роман с Революцией” — более 20-ти художников из разных стран мира: Петр Белый (RUS), Лене Берг (NOR), ДАИ Хуа (CHN), Что Делать? (RUS), Евгений Фикс (RUS/USA), Глюкля / Наталья Першина-Якиманская (RUS), Нермин Хаммам(EGY/USA), Норберт В. Хинтербергер (AT), Фрэнсис Хунгер (DE), Анна Ермолаева (RUS/AT), Никита Кадан (UA), Наталья Краевская (RUS), Виктория Ломаско (RUS,) Ербоссын Мельдибеков (KAZ), Сергей Ковальский (RUS), Иван Мудов (BUL), Дэн Перйовски (ROM), Фабиан Райманн (DE), Луиз Шрёдер (DE), Мона Агабабаэ и Хаурэ Данеш (IR).

В своих произведениях они работают с наследием, урокам и последствиям Революции как явления философского порядка, которое создаёт исторический зазор, меняет систему координат и формирует оптику для нового мировоззрения.

В малом зале Музея нонконформистского искусства будет представлена выставка произведений из коллекции — “Тихая Революция: Художники выставки в ДК им. Газа 1974-2017 гг.”. В неё войдут произведения участников первой общедоступной выставки неофициальных художников Ленинграда, которая состоялась с 22-го по 24-е декабря 1974 г. в ДК имени Газа. Несмотря на отсутствие официальной рекламы, несколько тысяч зрителей посетили выставку за четыре дня её работы. Творчество художников-нонконформистов произвело настоящую революцию в сознании ленинградского зрителя, а сама выставка стала переломным моментом в развитии нонконформистского искусства.

Новой экспозицией после ремонта откроется Авторская галерея Вадима Воинова “Мост через Стикс”. Главной темой художника была история России XX в., пересказанная на языке советского артефакта. Поэтому тема Февральской и Октябрьской революций и первого послереволюционного период занимает особое место в его творчества. Зрителям будут впервые представлены произведения Вадима Серафимовича Воинова из коллекции Музея нонконформистского искусства разных лет, в том числе цикл работ “Червонцы".

Фестиваль “Искусство Революции / Революции Искусства” будет сопровождаться программой арт-медиаций, лекций, перформансов и серией концертов “Революция любви”, организованных Владимиром Рекшаном (группа “Санкт-Петербурга”) и Музеем “Реалии Русского Рока”.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 октября в 17:00 в большом зале Музея нонконформисткого искусства (Арт-центр “Пушкинская-10”, к. С, 4 эт.; вход с Лиговского пр., 53).

Вход на открытие свободный, в остальные дни — по единому билету арт-центра.

Стоимость билетов: Единый билет - 200 рублей, льготный - 100 р.

Бесплатный вход для школьников, сотрудников музеев, членов ТСК.

Билеты можно приобрести на стойке ресепшн в малом зале клуба FishFabrique.

Выставка будет открыта до 12 ноября.