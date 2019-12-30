В рамках выставки будут проходить встречи с художниками, мастер-классы, лекции, перфомансы и кураторские экскурсии.

С 18 января по 29 февраля в ЦСИ им. Сергея Курёхина пройдет выставка "Решения и Ответы", посвященная 30-летию Школы "Инженеры Искусства".

На выставке будут представлены исторические проекты основателей Школы — Франца Родвальта, Инала Савченкова, Сергея Енькова, Григория Стрельникова и Бориса Казакова 90-х годов. Там же будут и работы молодых участников Школы – Даниила Казанцева, , Антона Дроздова, Агаты Казанцевой, Антона Матвеева и других.

Название проекта отсылает к художественной программе Школы, где конструктивность искусства рассматривается с позиции "инженера". Также в рамках выставки будут проходить встречи с художниками, мастер-классы, лекции, перфомансы и кураторские экскурсии.

Место: ЦСИ им. Сергея Курёхина (Лиговский пр. 73)

Цена: 150 рублей; студентам – 100 рублей; пенсионерам, участникам ВОВ, инвалидам всех групп, военнослужащим, сотрудникам музеев, членам творческих союзов РФ – бесплатно

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Выставка "Решения и ответы" | Центр Курёхина