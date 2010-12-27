В Планетарии №1 представили уникальные экспонаты, в которых семь лет назад австрийский скайдайвер Феликс Баумгартнер установил мировой рекорд.

В экспозиции представлены скафандр, капсула, мультимедийный проект об истории рекордного прыжка. Феликс Баумгартнер 14 октября 2012 года побил прошлый рекорд 1960 года. Парашютисту удалось подняться до границы атмосферы Земли в закреплённой на воздушном шаре капсуле, а потом спрыгнуть с высоты в 39 километров и преодолеть в полёте звуковой барьер. Спортсмен побил сразу три мировых рекорда: высоту прыжка и свободного падения, а также время полёта (4 минуты и 20 секунд).

Место: Планетарий № 1 (наб. Обводного канала, д. 74ц)

Цена: от 400 до 550 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Выставка Red Bull Stratos