Выставка "Пробуждение"

Петербургский художник Дмитрий Кустанович представляет атмосферную весеннюю выставку картин.

В Галерее Дмитрия Кустановича петербуржцы могут познакомиться с полотнами, которые являются примером пространственного реализма. Художник представит морские просторы и дождливый Петербург, храмы и огромное количество цветов. Его работы очень глубокие и проникновенные. На выставке картины можно не только смотреть, но и приобрести понравившуюся.

Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Галерея Кустановича/ Facebook