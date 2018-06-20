Выставка "Пробуждение"

В Галерее Дмитрия Кустановича петербуржцы могут познакомиться с полотнами, которые являются примером пространственного реализма. Художник представит морские просторы и дождливый Петербург, храмы и огромное количество цветов. Его работы очень глубокие и проникновенные. На выставке картины можно не только смотреть, но и приобрести понравившуюся.
Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Галерея Кустановича/ Facebook
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