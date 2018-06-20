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Выставка "Пробуждение"
Сегодня, 12:00
503
nastya960

Выставка "Пробуждение"

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Петербургский художник Дмитрий Кустанович представляет атмосферную весеннюю выставку картин.

В Галерее Дмитрия Кустановича петербуржцы могут познакомиться с  полотнами, которые являются примером пространственного реализма.  Художник представит морские просторы и дождливый Петербург, храмы и огромное количество цветов. Его работы очень глубокие и проникновенные. На выставке картины можно не только смотреть, но и приобрести понравившуюся. 

Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Галерея Кустановича/ Facebook

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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