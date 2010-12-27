Выставка "Пробуждение"

Петербургский художник Дмитрий Кустанович представляет атмосферную весеннюю выставку картин, выполненных в уникальном авторском стиле.

В Галерее Дмитрия Кустановича петербуржцы смогут увидеть полотна, которые являются ярким примером пространственного реализма. Художник представит морские просторы и дождливый Петербург, храмы и множество цветов. Его работы очень глубокие и проникновенные. На выставке эта работы можно не просто посмотреть, но и купить понравившуюся.

Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Галерея Кустановича/ Facebook