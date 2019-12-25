Выставка "Под двумя небесами" будет доступна 10 марта в пространстве Lumion. Для посетителей старше 18 лет.

Выставка "Под двумя небесами" поведает гостям о возможностях российских синхронисток, которые покоряют водную стихию. В основе проекта заложена 25-летняя история побед спортсменок и тренеров.

Сборная команда страны регулярно завоевывает медали на самых престижных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Изящный стиль, слаженность, техника и чувство ритма коллектива поражают зрителей со всего мира. Это творчество является новым видом искусства, настоящим театром и на воде, и под водой.

Актрисами станут лучшие синхронистки и заслуженный тренер РФ Татьяна Покровская.

Фото: пресс-служба пространства Lumion