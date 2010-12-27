Выставка "Петербургское чаепитие"

Работы члена Санкт-Петербургского общества акварелистов Александра Корсавина.

Выставка погружает посетителя в умиротворенную атмосферу и показывает, каким выглядит настоящее петербургское чаепитие со всеми его деталями - скатертью, посудой, убранством. Картины были написаны петербургским художником, мастером акварели Александром Корсавиным. Его работы находятся в собрании филиала "Ораниенбаум" Государственного музея-заповедника "Петергоф", в частных собраниях России, Франции, Швейцарии, США, Польши, Канады.

На экспозиции представлены не только холсты, но и подлинные предметы из собрания музея и коллекции художника, которые дополнят произведения живописи.

Выставка закончится 31 августа 2019 года.

Место: Санкт-Петербургский музей хлеба (Михайлова, д. 2)

Цена: от 120 рублей

Фото: muzei-xleb.ru