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Выставка "Петербургское чаепитие"
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

Выставка "Петербургское чаепитие"

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Работы члена Санкт-Петербургского общества акварелистов Александра Корсавина.

Выставка погружает посетителя в умиротворенную атмосферу и показывает, каким выглядит настоящее петербургское чаепитие со всеми его деталями - скатертью, посудой, убранством. Картины были написаны петербургским художником, мастером акварели Александром Корсавиным. Его работы находятся в собрании филиала "Ораниенбаум" Государственного музея-заповедника "Петергоф", в частных собраниях России, Франции, Швейцарии, США, Польши, Канады. 

На экспозиции представлены не только холсты, но и подлинные предметы из собрания музея и коллекции художника, которые дополнят произведения живописи. 

Выставка закончится 31 августа 2019 года. 

Место: Санкт-Петербургский музей хлеба (Михайлова, д. 2)

Цена: от 120 рублей 

Фото: muzei-xleb.ru

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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