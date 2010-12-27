Выставка Oxymoron

Oxymoron — проект петербургской фотохудожницы Ларисы Тиктинской, которая приглашает зрителей взглянуть на привычные вещи и явления под новым ракурсом.

В Arts Square Gallery ("Артс Скуэр Галлери") можно познакомиться с новым проектом фотографа Ларисы Тиктинской. Он представила 23 работы, которые могут показаться даже абсурдными, но тем не менее интересная. Автор обращается к приёму оксюморона — сочетанию противоречащих друг другу понятий. Придя на это выставку придется вопринять этот мир без шаблонов.

Место: Arts Square Gallery (ул. Итальянская, д. 5)

Цена: от 0 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Arts Square Gallery