Выставка "Музыка из кино на органе и не только"

Музыкальный вечер пройдет в Анненкирхе 18 июня. Начало в 22:30. Для зрителей старше шести лет.

В Петербурге 18 июня пройдет концерт "Музыка из кино на органе и не только". Для вас исполнят саундтреки из "Гарри Поттера", "Титаника", "Властелина колец", "Ходячего замка Хоула", "Пиратов Карибского моря" и другие признанные шедевры музыкального киноискусства.

Музыкальные композиции окунут вас в атмосферу ностальгии. Вы вспомните, как с родителями и друзьями смотрели любимые кинокартины, ходили за дисками в киоск, ждали выхода в прокат фильмов с любимыми героями. Стены зала превратятся в живые полотна. Медиапроекции создала арт-студия "Ветер".

Исполнять культовые саундтреки для вас будут: ансамбль солистов оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров).

Музыка исполняется на электрооргане.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны (Полина Назарова)