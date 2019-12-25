Выставка "Мир в символах"

К юбилею поэта в музее Александра Блока проходит персональная выставка Натальи Гайнуллиной. Она является художником театра и кино, членом союза театральных деятелей России с 1990 года.
Автор участвовала во всесоюзных, всероссийских и городских выставках в Москве, Магнитогорске, Чебоксарах, Казани.
В название выставки вложена идея перехода в искусстве от мира материального, который передает реалии обычной жизни, к миру ментальному, непостижимому, сновиденческому. Художник представляет мир невидимых тонких энергий, символов и знаков, пытаясь соприкоснуться с параллельным миром. Автор приглашает зрителя к духовному сотворчеству, домысливанию и пробуждению фантазии. Художник вдохновляется творчеством А. Блока. Среди работ мы встречаем названия произведений поэта: "Ночная фиалка", "Кармен", "Девушка пела в церковном хоре…". Переосмысливая и интерпретируя, пропуская через себя творчество "рыцаря и поэта", Наталья Гайнуллина показывает свое прочтение и восприятие наследия поэта.
Место: Музей-квартира Блока (ул. Декабристов, 57)
Фото: vk.com/a_blok_museum
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