Выставка "Мир в символах"

Выставка приурочена к 140-летию А.Блока.

К юбилею поэта в музее Александра Блока проходит персональная выставка Натальи Гайнуллиной. Она является художником театра и кино, членом союза театральных деятелей России с 1990 года.

Автор участвовала во всесоюзных, всероссийских и городских выставках в Москве, Магнитогорске, Чебоксарах, Казани.

В название выставки вложена идея перехода в искусстве от мира материального, который передает реалии обычной жизни, к миру ментальному, непостижимому, сновиденческому. Художник представляет мир невидимых тонких энергий, символов и знаков, пытаясь соприкоснуться с параллельным миром. Автор приглашает зрителя к духовному сотворчеству, домысливанию и пробуждению фантазии. Художник вдохновляется творчеством А. Блока. Среди работ мы встречаем названия произведений поэта: "Ночная фиалка", "Кармен", "Девушка пела в церковном хоре…". Переосмысливая и интерпретируя, пропуская через себя творчество "рыцаря и поэта", Наталья Гайнуллина показывает свое прочтение и восприятие наследия поэта.

Место: Музей-квартира Блока (ул. Декабристов, 57)

Фото: Пресс-служба ГМИ СПб