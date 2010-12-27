Выставка "Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны"

Легендарная коллекция Джампьетро Кампаны включала в себя около 10 000 предметов. Это картины, скульптуры, терракоты, вазы, оружие. В 1858 вся эта коллекция была выставлена на продажу. Часть предметов купил Александр II для Эрмитажа, часть — Наполеон III для Лувра. Еще некоторые экспонаты оказались разбросаны по музеям всего мира. Благодаря сотрудничеству Эрмитажа и Лувра петербургской публике предстоит увидеть около 700 уникальных произведений.

Место: Эрмитаж (Главный музейный комплекс), пл. Дворцовая, д. 2

Цена: до 700 рублей

Возрастное ограничение: 0+