Выставка "Марио Тестино: Cуперзвезда"

Марио Тестино является патриархом фэшн-фотографии.

Фотограф работал с принцессой Дианой, Мадонной, Леди Гагой, Наоми Кэмпбелл, Анджелиной Джоли и другими. Фотографии с помолвки принца Уильяма и герцогини Кэтрин, которые висят в гостиной королевы Елизаветы II, также являются его работой. На выставке в Эрарте можно увидеть откровенные ню Деми Мур и Жизель Бюндхен, провокационные снимки Кейт Мосс и многое другое.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Эрарта. Музей современного искусства