Выставка "Марио Тестино: Cуперзвезда"

Марио Тестино — патриарх фэшн-фотографии, снимки которого появлялись на страницах Vogue, Vanity Fair и других известных глянцевых изданий.

В разные годы работы в объективе фотографа побывали Мадонна, Леди Гага, Наоми Кэмпбелл, Анджелина Джоли и принцесса Диана. Фотографии с помолвки принца Уильяма и герцогини Кэтрин, которые висят в гостиной королевы Елизаветы II, также принадлежат ему. На выставке в Эрарте можно увидеть ткровенные ню Деми Мур и Жизель Бюндхен, провокационные снимки Кейт Мосс и многое другое.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Эрарта. Музей современного искусства