Выставка "Lislub. Вырвано из контекста"

Выставка работ петербургского стрит-арт художника.

В "Арт-лиге" проходит выставка Lislub, чьи работы уже стали узнаваемыми в Петербурге. Город на Неве – ложная пространственно-временная среда, через нелинейные временные слои которой словно проявляются работы. Так, можно узнать знакомых персонажей советских фильмов, а также героев из зарубежных кинолент и других знаменитых личностей.

На выставке представят новые, необычные работы, реплики уничтоженных коммунальными службами работ, документация паблик-арт проектов и многое другое. Проект "Вырвано из контекста" - это также и размышление о времени, об уходящих объектах культуры.

Где: Пушкинская, 10, 7 этаж, вход через Лиговский проспект, 53, арт-центр "Пушкинская, 10"

Цена: вход свободный

Фото: instagram.com/lislub/