Выставка "Леонардо да Винчи. Эпоха Возрождения"

Леонардо да Винчи — великий итальянский художник, архитектор, скульптор, учёный и изобретатель. Даже сегодня некоторые работы великого мастера остаются загадкой. Его портрет "Мона Лиза" одна из самых узнаваемых и известных в мире картин. На выставке будет репродукция этой и многих других картин. Также на выставке представлены полотна Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело и Тициана.
Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74)
Цена: 200 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: "Этажи"
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