Выставка "История с продолжением"

В Невской куртине Петропавловской крепости развернулась выставка, посвящённая Императорскому фарфоровому заводу. Ему исполнилось 275 лет.

Предпритие основали в 1744 году по приказу Елизаветы Петровны. На выставке будут представлены более 1300 предметов XVIII—XXI веков. Благодаря экспонатам можно узнать основные тенденции искусства тех или иных лет. рители узнают об изобретении и освоении новых методов производства и техник декорирования, а также познакомятся с работами ведущих мастеров завода.

Место: Петропавловская крепость, д. 3

Цена: от 100 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Музей истории Санкт-Петербурга