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Выставка "История развития мультимедиа искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга"
Сегодня, 11:30
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smirenny

Выставка "История развития мультимедиа искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга"

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Выставка охватит исторический период от 1985 года до 2000-х годов.

Новый проект ЦСИ им. Курехина воссоздаёт многообразие освоения новых путей и технологий в искусстве периода с 1985-й по 2001-й год. Например, зрители увидят историю первых съёмок независимого и параллельного кино андеграундными режиссерами и художниками, а затем создание видео арта.

Ленинградские и петербургские художники формировали собственный, экспериментальный путь развития медиа-искусства. Тогда они становились первооткрывателями в эпоху возникновения Интернета без представлений о западной художественной жизни. 

Посетители могут увидеть эксперименты первооткрывателей медиа-арта в России. Например, фильмы, коллажи и инсталляции Ольги Тобрелутс, Константина Митенёва, Дмитрия Пиликина и других, чьи работы сегодня путешествуют по музеям мира. 

 

Где: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина на Лиговском проспекте, 73

Цена: Вход свободный

Фото: фрагмент работы Ольги Тобрелутс "Манифест Неоакадемизма", 1996

Теги: выставка, куда сходить
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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