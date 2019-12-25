Выставка "История развития мультимедиа искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга"

Выставка охватит исторический период от 1985 года до 2000-х годов.

Новый проект ЦСИ им. Курехина воссоздаёт многообразие освоения новых путей и технологий в искусстве периода с 1985-й по 2001-й год. Например, зрители увидят историю первых съёмок независимого и параллельного кино андеграундными режиссерами и художниками, а затем создание видео арта.

Ленинградские и петербургские художники формировали собственный, экспериментальный путь развития медиа-искусства. Тогда они становились первооткрывателями в эпоху возникновения Интернета без представлений о западной художественной жизни.

Посетители могут увидеть эксперименты первооткрывателей медиа-арта в России. Например, фильмы, коллажи и инсталляции Ольги Тобрелутс, Константина Митенёва, Дмитрия Пиликина и других, чьи работы сегодня путешествуют по музеям мира.

Где: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина на Лиговском проспекте, 73

Цена: Вход свободный

Фото: фрагмент работы Ольги Тобрелутс "Манифест Неоакадемизма", 1996