Выставка "История развития мультимедиа искусства Ленинграда-Санкт-Петербурга 1985-2000 годов"

Работы пионеров медиа-арта в России.

Новый проект ЦСИ им. Курехина воссоздаёт многообразие освоения новых путей и технологий в искусстве периода с 1985-й по 2001-й год: от первых съёмок независимого и параллельного кино андеграундными режиссерами и художниками к видео арту, синтетическому перфомансу и хеппенингу; от традиционного- и фотоколлажа к компьютерному коллажу, монтажу и инсталляциям.

Ленинградские и петербургские художники формировали собственный, экспериментальный путь развития медиа-искусства. Тогда они становились первооткрывателями в эпоху возникновения Интернета без представлений о западной художественной жизни.

Посетители могут увидеть эксперименты первооткрывателей медиа-арта в России. Например, фильмы, коллажи и инсталляции Ольги Тобрелутс, Константина Митенёва, Дмитрия Пиликина, Тимура Новикова и Сергея Шутова, группы Инженеры Искусства и многих других. Сегодня их работы путешествуют по музеям мира.

Место: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина (Лиговский проспект, 73)

Фото: фрагмент работы Ольги Тобрелутс "Манифест Неоакадемизма", 1996