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Выставка "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения"
Сегодня, 10:00
318
nastya960

Выставка "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения"

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На выставке представлены как знаменитые, так и малоизвестные работы художника.

Масштабная выставка по случаю 175-летия со дня рождения художника Ильи Репина завершится 9 марта, поэтому остаётся совсем немного времени, чтобы её посетить, В экспозиции представлены более 250 картин и рисунков из музеев и частных коллекций, среди которых есть как хрестоматийные произведения, ("Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Садко") так и малоизвестные работы.

Место: Корпус Бенуа (Русский музей), наб. канала Грибоедова, д. 2

Цена: от 0 до 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Википедия 

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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