Выставка "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения"

Масштабная выставка по случаю 175-летия со дня рождения художника Ильи Репина завершится 9 марта, поэтому остаётся совсем немного времени, чтобы её посетить, В экспозиции представлены более 250 картин и рисунков из музеев и частных коллекций, среди которых есть как хрестоматийные произведения, ("Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Садко") так и малоизвестные работы.
Место: Корпус Бенуа (Русский музей), наб. канала Грибоедова, д. 2
Цена: от 0 до 500 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Википедия
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