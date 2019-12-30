Выставка "Илья Репин. К 175-летию со дня рождения"

На выставке Русского музея можно увидеть как знаменитые, так и малоизвестные работы художника.

Русский музей продолжает приглашать петербуржцев на масштабную выставку по случаю 175-летия со дня рождения художника Ильи Репина. В экспозиции представлены более 250 картин и рисунков из музеев и частных коллекций, среди которых есть как хрестоматийные произведения, ("Бурлаки на Волге", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Садко") так и малоизвестные работы.

Место: Корпус Бенуа (Русский музей), наб. канала Грибоедова, д. 2

Цена: от 0 до 500 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Википедия