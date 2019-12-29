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Выставка "Густав Климт. Золотой поцелуй" в лофт-проекте "Этажи"
Сегодня, 11:00
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nastya960

Выставка "Густав Климт. Золотой поцелуй" в лофт-проекте "Этажи"

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На выставке собраны репродукции работ Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи.

Густав Климт – основоположник австрийского модерна. Его знаменитое полотно "Поцелуй" ярко отразило стиль художника и стало символом модерна во всём мире. Анри де Тулуз-Лотрек – один из самых выдающихся французских художников периода ар-нуво. Чешского живописца Альфонса Муху называли гениальным ещё при жизни. На выставке представлены 70 репродукций картин в технике жикле. 

Место: "Лофт Проект Этажи" (Лиговский просп., д. 74) 

Цена: 200 рублей по будням, 250 рублей по выходным, детям до 7 лет – бесплатно

Возрастное ограничение: 6+

Фото: ВК/ "Густав Климт.Золотой поцелуй"в Санкт-Петербурге

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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