Выставка "Фотографии Кандиды Хёфер"

Творчество Кандиды Хёфер сфокусировано на съёмке интерьеров.

Начало творческого пути Кандиды Хёфер пришлось на конец 1960-х годов. Сначала она фотографировала вокзалы и аэропорты. Позже в ее работах стали появляться снимки банков, церквей, библиотек, университетов, домов. Главная задумка - активное взаимодействие людей с пространством. Однако, во многих работах фотографа вообще нет человека. Для Хёфер важны не сами люди, а след, который они оставляют после себя.

Место: Главный штаб Эрмитажа (пл. Дворцовая, д. 6/8)

Цена: от 0 до 300 рублей

Возрастное огрничение: 0+

Фото: Эрмитаж