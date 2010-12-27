Выставка "Фотографии Кандиды Хёфер"

Начало творческого пути Кандиды Хёфер пришлось на конец 1960-х годов. В те годы она фотографировала вокзалы и аэропорты. Позже на ее снимках появились банки, церкви, библиотеки, университеты, дома. Главная задумка - активное взаимодействие людей с пространством. Однако, интересно, что во многих работах фотографа вообще нет человека. Но важны не сами люди, а след, который они оставляют после себя.
Место: Главный штаб Эрмитажа (пл. Дворцовая, д. 6/8)
Цена: от 0 до 300 рублей
Возрастное огрничение: 0+
Фото: Эрмитаж
Оставить комментарий