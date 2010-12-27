Выставка "Дополненная реальность"

Зулькарнайн Исмаил — известный фотоманипулятор. Сочетая несочетаемое, он играет со зрительским воображением.

Эрарта приглашает на выставку малайзийского художника Зулькарнайна Исмаила, известного своими сюрреалистическими фотоколлажами. Он объединяет полярные образы и рассказывает нереальные истории о зебрах-пружинах, горных хребтах в ящике стола. При этом, художник так виртуозно склеивает изображения, что даже самый опытный глаз не замечает этого.

Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)

Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)

Возрастное ограничение: 16+

Фото: Эрарта