Выставка "Дополненная реальность"

Эрарта приглашает на выставку малайзийского художника Зулькарнайна Исмаила, известного своими сюрреалистическими фотоколлажами. Он объединяет полярные образы и рассказывает нереальные истории о зебрах-пружинах, горных хребтах в ящике стола. При этом, художник так виртуозно склеивает изображения, что даже самый опытный глаз не замечает этого.
Место: Музей современного искусства Эрарта (29-я линия В. О., д. 2)
Цена: 550 рублей (постоянная экспозиция + временные выставки)
Возрастное ограничение: 16+
Фото: Эрарта
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