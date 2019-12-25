Выставка "Дети, духи, животные под светом солнца и луны" художницы Галины Русак

С 18 апреля по 1 июня 2025 года в Театральном музее (Зодчего Росси, 2А) пройдет выставка художницы Галины Русак "Дети, духи, животные под светом солнца и луны". Возрастное ограничение: 6+.

В самом названии выставки художницы Галины Русак как будто сокрылась тайна. Дети, духи, животные под светом солнца и луны наполняются особым свечением, как внутренним, так и внешним. Через это свечение передается целая палитра чувств и эмоций. Всё творчество художницы посвящено воспитанию целого спектра чувств - любовь, сострадание, эмпатия, радость и приятие новой жизни, горестное переживание ухода близкого существа... Сюжеты работ Галины Русак отражают жизнь обычных людей, поэтому так легко находят эмоциональный отклик, заставляют остановиться, вызывая то улыбку радости, то любование, то слезы.

Выставка "Дети, духи, животные под светом солнца и луны", расположенная в трех залах Музея театрального и музыкального искусства, поможет зрителю разобраться, что делают с каждым из нас произведения искусства.

Фото: Предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства