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Выставка "День Победы"
Сегодня, 12:00
83
nastya960

Выставка "День Победы"

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на выставке представлены работы художников-ветеранов и молодых авторов, посвящённые Великой Отечественной войне.

Эта выставка, посвященная Великой Отечественной войне, стала ежегодной в Петербурге. Главной задачей проекта является сохранение памяти о людях, которые в самое страшное и непростое время не сдавались, а защищали свою родину. Организаторы уверены, что сейчас нужно говорить об этом, так как без прошлого нельзя построить и будущее. На выставке есть работы художников-ветеранов и работы молодых авторов.

Место: Выставочный центр Санкт-Петербургского отделения Союза художников России (ул. Большая Морская, д.38) 

Цена: Бесплатно 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Санкт-Петербургский Союз художников. Выставки/ ВК

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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