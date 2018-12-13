Выставка "День Победы"

на выставке представлены работы художников-ветеранов и молодых авторов, посвящённые Великой Отечественной войне.

Эта выставка, посвященная Великой Отечественной войне, стала ежегодной в Петербурге. Главной задачей проекта является сохранение памяти о людях, которые в самое страшное и непростое время не сдавались, а защищали свою родину. Организаторы уверены, что сейчас нужно говорить об этом, так как без прошлого нельзя построить и будущее. На выставке есть работы художников-ветеранов и работы молодых авторов.

Место: Выставочный центр Санкт-Петербургского отделения Союза художников России (ул. Большая Морская, д.38)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Санкт-Петербургский Союз художников. Выставки/ ВК