Выставка "Цветные сны белых ночей Петербурга"

Выставка проводится в персональной галерее Дмитрия Кустановича, художника-основателя пространственного реализма.

Кустанович в своих работах отводит особое место цвету, как одному из самых экспрессивных средств выразительности. Художник использует холодные цвета для передачи легкости в морских пейзажах, а ландшафт земли — наоборот — выглядит незыблемым благодаря тёплым цветам.

В галерее можно увидеть работы художника, а также приобрести оригиналы, репродукции или сувениры.



Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Instagram/ dmitry_kustanovich