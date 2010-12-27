Выставка "Цветные сны белых ночей Петербурга"

Кустанович в своих работах отводит особое место цвету, как одному из самых экспрессивных средств выразительности. Художник использует холодные цвета для передачи легкости в морских пейзажах, а ландшафт земли — наоборот — выглядит незыблемым благодаря тёплым цветам.
В галерее можно увидеть работы художника, а также приобрести оригиналы, репродукции или сувениры.
Место: Галерея Кустановича (ул. Б. Конюшенная, д. 11 (второй двор Капеллы))
Цена: Бесплатно
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Instagram/ dmitry_kustanovich
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